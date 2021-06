Come fa sapere Sky Sport, alla voce terzini per il Milan ancora non c’è l’accordo per Dalot, che il Manchester United vorrebbe cedere a titolo definitivo e non in prestito. Ha anche alcune offerte. Se non si arriva all’accordo, può arrivare Odriozola in prestito. A sinistra come vice Theo il Milan sta ragionando su Gabriel Gudmundsson, terzino classe ’99 del Groningen.