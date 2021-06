L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e in particolare a Kalidou Koulibaly. Infatti, come riportato dal quotidiano, il difensore senegalese non partirà per forza. Koulibaly rimarrà a Napoli, almeno che non arrivi un’offerta importante che possa far cambiare idea alla società azzurra.