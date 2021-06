Il Napoli di Luciano Spalletti avrà alcune basi dalle quali ripartire: ad esempio, l’attacco ha siglato ben 86 goal l’anno scorso, segnando di più di Juventus e Milan che però sono andate in Champions.

Insigne è l’unico punto interrogativo: il capitano va in scadenza tra un anno, e al momento pensa solo agli Europei. La proposta per il rinnovo che ADL punta a fargli presenta un ingaggio più basso rispetto a quello attuale e bisognerà vedere come verrà recepita la proposta, anche se c’è la sensazione che alla fine si giunga a un accordo.

Sulla fascia destra, l’alternanza Politano-Lozano ha fatto faville ed entrambi sono andati in doppia cifra: qui ci sarà l’imbarazzo della scelta per Spalletti, che conosce già Politano per averlo allenato all’Inter.

In attacco, quest’anno si dovrà puntare su Osimhen: dopo una stagione altalenante ma finita in crescendo, e il tecnico di Certaldo dovrà ripartire dalla sua esplosività, dalla sua cattiveria e dalla sua voglia.

Ma anche le seconde linee saranno importanti: infatti, Osimhen starà lontano un mese per la Coppa d’Africa e Mertens svolgerà un ruolo importante, dovendo sostituire la punta.

Infine, c’è anche Petagna che deve scegliere se giocare da qualche altra parte oppure se rimettersi in gioco e provare a stupire Spalletti, uno che fa rendere bene i centravanti.