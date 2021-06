Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulle parole di ieri, in conferenza stampa, proferite da Giovanni Di Lorenzo.

Dall’esterno, uno come Di Lorenzo sembra il classico bravo ragazzo, con la faccia pulita; in realtà dentro di lui c’è un guerriero, uno che non si arrende mai e che dà tutto fino alla fine.

Conoscono bene il suo carattere sia gli abitanti di Ghivizzano, il paese che gli ha dato i natali, sia il fratello, che lo conosce benissimo e che sa la fatica di Giovanni per emergere.

E il terzino destro azzurro ha ricordato ieri alcuni momenti difficili, come quando non aveva più una squadra; poi fortunatamente, prima l‘Empoli e poi il Napoli gli hanno permesso di consacrarsi e di realizzare i propri sogni.

Ora il guerriero è pronto per sfide più ardue.