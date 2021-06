La Lazio di Maurizio Sarri, al momento, è solo un embrione ma l’allenatore toscano non vede l’ora di lavorare con la sua nuova rosa.

La sua rosa sarà un po’ rivoluzionata, in quanto egli e Simone Inzaghi hanno una visione del calcio diversa, per cui serviranno 5-6 innesti per permettere il passaggio al 4-3-3.

Tra questi, bisogna comprare un terzino e nelle ultime settimane si è parlato di Hysaj, in scadenza con il Napoli tra 5 giorni.

L’albanese è il profilo low cost, è un fedelissimo di Sarri e probabilmente giocherà a sinistra, ma il club di Lotito aspetterà settimana prossima per decidere se affondare o meno con l’albanese.