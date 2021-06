Macedonia, Pandev dice addio: standing ovation al Johan Cruijff

Macedonia – Olanda resterà nella storia del calcio macedone, non tanto per il risultato ma perchè il calciatore più importante della loro storia dice addio alla Nazionale. Goran Pandev ex attaccante di Napoli ed Inter, ora del Genoa si ritira. Per lui 120 partite con la Macedonia del Nord in 20 anni di carriera internazionale. Goran è uscito dal campo in lacrime, tra gli applausi dei suoi compagni che lo hanno applaudito schierandosi in due file. Lo ha applaudito anche l’ex compagno all’Inter Sneijder, in tribuna. Mentre usciva, Pandev si è commosso. Mentre il suo futuro come calciatore del Genoa ancora non è scritto, potrebbe giocare ancora un ultimo anno.