Baumgartner: “Italia? La nostra avventura non è ancora finita”

L’Austria sarà la prossima avversaria dell’Italia agli Europei. Christoph Baumgartner, autore del gol vittoria nella sfida contro l’Ucraina, ha parlato alla Tv austriaca Orf commentando il successo degli austriaci e l’ottavo di finale contro la Nazionale di Mancini: “Non me ne rendo ancora conto, mi fa davvero male la testa. Il successo è qualcosa di molto speciale per noi. Adesso, cari austriaci, divertitevi. Gli ottavi di finale contro l’Italia? Saranno molto speciali, abbiamo fatto già la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita”.