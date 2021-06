TuttoSport – Italia, contro il Galles Mancini prepara il turnover: le ultime

L’Italia si prepara in vista dell’ultima sfida del girone contro il Galles che vale il primato nel girone e mister Mancini opta per il turnover con l’obiettivo di dare minutaggio a chi non ha giocato finora.

Ecco quanto evidenziato: “Il turnover potrebbe interessare circa 7 giocatori. Emerson sostituirà Spinazzola, Verratti a centrocampo mentre ci saranno Belotti e Chiesa in attacco. L’unico dubbio da sciogliere in attacco sarà quello di lasciare in campo lo scatenato Berardi o far partire dall’inizio Bernardeschi, inserendo Chiesa a sinistra”.

Fonte: TuttoSport