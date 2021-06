TuttoSport – Messias al centro del mercato: interessa anche al Napoli!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato e in particolare a Junior Messias, diamante del Crotone:

“Il tempo passa, il 6 luglio ci sarà il raduno al Filadelfia e il 12 la partenza per Santa Cristina in Val Gardena perché il 13 mattina cominceranno gli allenamenti in altura. E per quel giorno Juric vorrebbe avere a disposizione (almeno) Messias e Gunter per cominciare a dare un volto alla squadra che ha in mente. Veniamo a Messias, la punta leggera che serve come il pane considerando che nelle sue squadre Juric gioca con due trequartisti/centrocampisti offensivi: il brasiliano fa il tifo per il neo allenatore granata nel senso che Torino resta la sua meta preferita. Questo, però, non lo porterebbe a rifiutare altre proposte interessanti che secondo i vertici del Crotone potrebbero essere anche più di una, visti i tanti sondaggi. Si parla di diverse squadre alla finestra: Milan, Fiorentina, Genoa, Atalanta, Napoli”.