Ovidiu Hategan arbitrerà Italia-Galles, partita in programma domenica 20 giugno all’Olimpico di Roma e valida per la terza ed ultima gare del girone. Con l’arbitro rumeno ci saranno i connazionali Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe come guardalinee, il polacco Pawel Gil al Var con assistenti i francesi Francois Letexier e Benjamin Pages e l’olandese Pol van Boekel. Quarto ufficiale di gara l’israeliano Orel Grinfeeld (ISR)