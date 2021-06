Mario Giuffredi, agente, è stato ospite a Radio Punto Nuovo Sport. Nel corso della trasmissione ha avuto modi di raccontare il suo punto di vista sulla questione Gattuso – Fiorentina: “Sono stato sorpreso da questa vicenda. Gattuso dopo la delusione Champions voleva rimettersi in gioco con un nuovo progetto. Credo che De Laurentiis gli avesse offerto un rinnovo, ma non l’ha fatto. Penso che non credesse più nel progetto Napoli. Sono curioso di sapere ora cosa farà“.