Dall Inghilterra – Berge vuole lasciare l’Inghilterra! Su di lui non solo il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sheffield Star, il centrocampista proprio dello Sheffield United, Sander Berge, vuole lasciare l’Inghilterra. Il Napoli era molto interessato al calciatore già dai tempi del Genk, quando gli azzurri sfidarono il club belga in Champions League. Il norvegese decise di passare in Premier ma dopo la retrocessione dell’ultima stagione è alla ricerca di una nuova sfida! Non solo i partenopei su di lui ma anche l’Arsenal ha manifestato un importante interesse, il calciatore però preferirebbe un club che parteciperà alla prossima Coppa dei Campioni e, in questo senso, non ci sono ancora offerte, Seguiranno aggiornamenti con la pista Berge che potrebbe tornare prepotentemente in orbita Napoli.