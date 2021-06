Marek Hamsik ex capitano del Napoli nel corso della conferenza stampa per la sua Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Qualificazione? Nulla è ancora deciso. La partita con la Svezia sarà molto difficile. Dobbiamo impegnarci e fare del nostro meglio per vincere”.

Dopo gli impegni con la nazionale il calciatore tornerà in Turchia con la squadra del Trabzonspor. Sembra che gli Europei siano l’unico modo per vedere l’ex capitano giocare di nuovo.