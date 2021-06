Coppa Italia – Possibile candidatura di nuovi acquirenti per i diritti tv: la situazione

Il bando per i diritti tv della Coppa Italia ha scadenza il 1° luglio. Pare che Sky potrebbe candidarsi per trasmettere le sfide della Coppa Italia e super sfida della Supercoppa.

La Lega Serie A vorrebbe vendere i diritti per 42 milioni di euro a stagione. Inoltre la Rai non vorrebbe rinunciare alla competizione per continuare a trasmetterla in esclusiva sulle sue reti.

Non è scontato infine che tra le due possa inserirsi anche un terzo acquirente: Mediaset che potrebbe così ampliare la sua offerta sportiva.

Si attendono aggiornamenti.