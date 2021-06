ULTIM’ORA SKY – Ballottaggio Di Lorenzo-Toloi, arriva la scelta di Mancini

Questa sera l’Italia affronterà la Svizzera allo stadio Olimpico, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. La formazione che scenderà in campo sarà la stessa della gara inaugurale contro la Turchia, ad eccezione di Florenzi dopo l’infortunio al polpaccio. Per un posto da titolare per il ruolo di terzino destro ci sarebbe il ballottaggio tra Toloi e Di Lorenzo e, mentre ieri il difensore dell’Atalanta sembrava essere in vantaggio su quello del Napoli, al momento le cose sembrano essersi ribaltate. Infatti, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Mancini sembrerebbe aver scelto Di Lorenzo.