CdM – Fabian pedina di mercato, il Napoli attende l’offerta giusta

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul mercato del Napoli e sulle eventuali cessioni del club partenopeo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la società di Aurelio De Laurentiis, punti sui suoi pezzi da 90 per fare cassa. Tra questi spunta il nome di Fabian Ruiz, già corteggiato da 4 top club: PSG, Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Per il momento, non è arrivata alcuna offerta concreta, data anche la posizione del patron azzurro in merito all’eventuale cessione del centrocampista spagnolo: a meno di 60mln di euro, Fabian resta al Napoli.

Ruiz è in scadenza di contratto nel 2023, ma del rinnovo non si parla. La società partenopea resta in attesa di possibili proposte, ma è difficile ipotizzare che gli altri club siano disposti a pagare la cifra stabilita da ADL, vista la crisi economica provocata dal Covid-19.