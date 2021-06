La Repubblica – Francini: “Spalletti mi piace, non venderei Koulibaly…”

L’edizione odierna de La Repubblica riporta l’intervista rilasciata dall’ex giocatore del Napoli, Giovanni Francini.

Sette stagioni consecutive in maglia azzurra, dal 1987 al 1994 e vincitore di scudetto, Coppa Uefa e Supercoppa italiana. Il difensore Francini parla del Napoli ed esprime il suo consenso nei confronti del nuovo allenatore, Luciano Spalletti: “A me piace, ha fatto bene nel corso della sua carriera, in Italia e all’estero. È un allenatore importante. Poi ogni tecnico dipende dalla rosa che ha a disposizione. Sicuramente sa lavorare bene con i giocatori e li migliora. Penso ad Osimhen. Con i giovani Spalletti ha sempre ottenuto risultati”.

Poi, in merito al mercato e alle possibili cessioni, Francini apre una parentesi su Koulibaly: “Se non ci fosse la necessità di incassare, lo terrei. È un difensore forte e completo. Nessuno si priverebbe di un giocatore come lui. Poi credo che lui stesso non abbia voglia di andare via. Potrebbe rimanere e magari spalmare l’ ingaggio, ma questi sono discorsi che lasciamo alla società“.