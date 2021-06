Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, in casa Napoli si era palesata l’idea affascinante di una amichevole estiva dal nome altisonante: infatti in prossimità dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, si è provato a organizzare un match contro il Real Madrid. C’è stata una telefonata anche tra Carlo Ancelotti, Cristiano Giuntoli e ADL. Il Napoli aveva contattato la società madrilena, ma ci sono stati dei problemi sulle date, che non combaciavano, e il test è saltato.