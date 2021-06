Di Gennaro: “L’Italia ha un bel gruppo, vi dico fin dove può arrivare”

Antonio Di Gennaro, ex cronista Rai, ha parlato dell’Italia a “Il Sogno Nel Cuore “su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“L’Italia può arrivare fino in fondo. Questa Nazionale ha un’idea di gioco, sfrutta le caratteristiche dei suoi singoli, e hanno creato un grande gruppo. Hanno sempre dimostrato di comandare il gioco. Qualche individualismo che può uscire fuori? Verratti, Insigne, Berardi, Jorginho, Spinazzola, sono i nomi che possono dare quel qualcosa in più. Siamo forti in tutti i reparti, l’insieme farà la differenza. Florenzi? Credo che inizialmente partirà da titolare”.