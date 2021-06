Fabiani: “Tutino andrà sul mercato”

Il direttore sportivo della Salernitana, Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore “su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Lotito e Mezzaroma cercano un acquirente, ma i nostri legali stanno lavorando per far accettare alla Lega un blind trust. Europei? Ogni partita ha il suo coefficiente di difficoltà, il lavoro di Mancini è stato molto buono, ora bisogna confermare quanto fatto fino ad oggi. Mi auguro che si arrivi più in alto possibile. Castori? Nel suo contratto era presente una clausola che prevedeva il rinnovo automatico in caso di promozione in A. Tutino? Aspetterà la risoluzione della comproprietà e andrà sul mercato”.