Mario Giuffredi, agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Quando Report mi ha contattato, c’ho messo la faccia. Ho voluto chiarire la mia situazione, fa male esser stato accostato alla malavita. Non mi sono tirato indietro, perché non ho nulla da nascondere. Il sistema calcio va completamente rivisto, anche se sono convinto che anche col passare degli anni, non cambierà mai nulla”.