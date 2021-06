Durante la conferenza stampa pre Europeo, Alessandro Florenzi è stato sottoposto ad alcune domande sul suo futuro.

Le sue parole:

Non mi condiziona. Non leggo nulla, sono cresciuto sotto questo aspetto, prima leggevo anche quello che scriveva il vicino sotto casa. Poi qui penso solo a quello, le valutazioni le faremo solo quando sarà finito l’Europeo. Allenato da Mourinho? Non ci ho pensato, ci penserò più avanti”.

Scenari aperti per il futuro del terzino ex Roma, accostato anche al Napoli.