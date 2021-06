Venerato: “Petagna piace al Torino, ma il Napoli non è interessato a Belotti”

L’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, ha parlato dei vari movimenti di mercato del Napoli. Su questi, l’accostamento di Andrea Belotti agli azzurri: “Confermo l’interessamento del Torino per Petagna. Tuttavia, questa trattativa non ha alcun legame con un possibile approdo di Andrea Belotti in azzurro. Il Napoli ha già Osimhen, non prenderà l’attaccante del Torino. Gli azzurri non hanno intenzione di prendere un attaccante e relegarlo in panchina dandogli un ingaggio di 3 milioni annui”.