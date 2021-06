Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Fabian Ruiz sarebbe un obiettivo concreto del Barcellona. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a lasciar partire il suo gioiello, ma senza l’intenzione di accettare eventuali contropartite, come invece si parla in terra spagnola. L’idea è quello di lasciarlo partire solo in caso di un’offerta cash.