Secondo quanto riportato da Tmw, non ci sarebbe possibilità che la trattativa Insigne-Inter vada in porto. Ciò che rende difficile la realizzazione dell’affare, sono i costi. L’ingaggio del capitano del Napoli, di oltre 4 milioni di euro, è insostenibile per le casse nerazzurre. Al momento la pista non è stata presa in considerazione, ma non è da escludere che in futuro si possa tornare a parlare in merito a questa trattativa.