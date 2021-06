Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli per la trasmissione Radio Goal, ha parlato dell’obiettivo di mercato del Napoli Fabiano Parisi, attualmente in forza all’Empoli: “Parisi è un buon giocatore, ha fatto la gavetta ed è passato per varie categorie. Bisognerà osservarlo in Serie A, poi va considerato che la maglia del Napoli è più pesante di quella dell’Empoli. Il Napoli deve compiere innesti per aumentare il livello tecnico della squadra”.