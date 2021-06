MONDONAPOLI TV – Insigne o rinnova o va al Barcellona, il Napoli pensa a Belotti e il Real si fionda su Lozano

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di giugno vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di serata ha visto protagonista Andrea Belotti. Il gallo potrebbe, nella prossima stagione, indossare la maglia azzurra. Nell’affare potrebbe essere inserito come contropartita Petagna.

Poi siamo passati al secondo talk, durante il quale abbiamo parlato del mercato in uscita. Infatti, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è interessato a Lozano ed è pronto ad avanzare un’offerta di 50 milioni.

Il terzo talk è, invece, stato dedicato al capitano Lorenzo Insigne. Il numero 24 azzurro non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la squadra partenopea e pare che ci sia il Barcellona ad attendere.

Per ultimo, siamo usciti fuori dal mondo Napoli, abbiamo parlato del caso Superlega. Le sanzioni da parte della UEFA, che Ceferin era deciso a dare ai club che fanno ancora parte della competizione, sono state messe in discussione dal ministero svizzero.

