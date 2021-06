Il Napoli è rimasto sconvolto il 23 maggio insieme ai suoi tifosi, quando ha visto sfumare la Champions per un solo punto dopo un’incredibile rincorsa nel girone di ritorno.

Ma l’ultima parola non è detta: infatti, Ceferin, presidente della Uefa, vuole squalificare Juventus, Barcellona e Real Madrid dalla prossima Champions perché non hanno ancora rinunciato al progetto della SuperLega.

Al momento, entro una settimana, si attende il giudizio della Commissione disciplinare per i tre club, ma sembra chiaro che si andrà sino al Tas di Losanna. E il Napoli che fa?

Come riporta Il Mattino, De Laurentiis attende speranzoso notizie dalla Uefa e si sta informando: il presidente ha anche avvertito Spalletti di questa eventualità, della possibilità di essere ripescati in Champions, ma per il momento sul mercato non si cambia strategia.

Ovviamente c’è la speranza, però il patron del Napoli crede che alla fine i tre club arriveranno a un accordo per questa questione, come è avvenuta anche per il Fair Play Finanziario, e che comunque vada bisogna attendere il Tas.

Quel che è certo è che il Napoli non si costituirà in giudizio davanti al Tas nè farà pressioni, anche perché i rapporti con la Juventus sono ottimi a livello diplomatico.