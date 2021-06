Il Napoli, in questa sessione di mercato, potrebbe essere attivo per cercare alcuni profili, ma in generale c’è la volontà di mantenere l’ossatura della squadra.

Sicuramente uno dei punti di forza di questo Napoli è Victor Osimhen, il giovane attaccante nigeriano che ha fatto vedere il suo potenziale ma che deve acquisire continuità, quella continuità che è mancata per via degli infortuni.

Spalletti ripartirà da lui, ma anche la società lo vuole tenere e blindare: per questo motivo, De Laurentiis sta pensando a un rinnovo annuale con aumento dell’ingaggio, ma non solo.

De Laurentiis vuole anche tutelarsi anche da un possibile assalto delle big europee e sta riflettendo sulla possibilità di inserire una clausola di 100 milioni, sull’esempio del contratto di Zielinski.