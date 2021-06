Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri alla Juventus non vorrebbe rivoluzionare l’attacco: aggiungere un attaccante è l’idea del tecnico toscano. Non solo Morata e Dybala. Sul taccuino della Juve è sempre presente Arkadiusz Milik, già candidato forte nelle recenti sessioni di mercato, ora al Marsiglia. Dopo 10 gol in 16 presenze, il club francese lo ha riscattato dal Napoli ora servono almeno 20 milioni.