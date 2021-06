C’è un tentativo in corso da parte della Fiorentina per accaparrarsi due gioielli del Porto: il primo obiettivo sarebbe addirittura Sergio Oliveira, autore di due gol in Champions contro la Juventus, che lo ha messo nel mirino per il suo centrocampo. Un giocatore di qualità che farebbe molto a Gattuso. Contatti in corso, il club viola ci prova come riporta Sky Sport. Dal Porto piace anche Jesus Corona, anche lui può essere un obiettivo per questa finestra di mercato.