Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Di sicuro Spalletti in questi mesi ha guardato calcio in maniera ossessiva, compreso il Napoli, a maggior ragione nelle ultime settimane. Esonero dall’Inter? Per lui una ferita immotivata. Sarà una bomba dal punto di vista calcistico: Spalletti ha voglia di fare buon calcio e fare crescere i giocatori. Ha in mente anche alcune evoluzioni tattiche: per lui è una grande sfida. Gattuso? È molto deluso, credeva molto alla Champions sia per merito che per livello di calcio espresso: si sarà sicuramente accollato tutte le responsabilità. È evidente però che questa squadra abbia qualche limite caratteriale. Scudetto in albergo? È vero, ma se hai i maroni vinci contro tutto e tutti tirando fuori tutti: Orsato, il Verona, ti farebbero un baffo. Ancelotti al Real Madrid? Sono sorpreso per come si sta sviluppando la cosa: Florentino Perez è un conservazionista, Ancelotti a Madrid era molto amato, e questo è un grande fattore che avrà influito per favorire il suo ritorno ai Blancos”.