Cucchi: “Spalletti allenatore preparato e moderno, occhio all’Europeo di Insigne”

Riccardo Cucchi, storico giornalista sportivo RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla scelta di Spalletti e sul possibile mercato degli azzurri.

Le sue parole:

Napoli? De Laurentiis e Spalletti potrebbero andar d’accordo oppure potrebbero nascere delle scintille. Secondo me il Napoli che nascerà con Spalletti sarà esperto. Ha un modo di concepire il calcio moderno e organizzato.

Non credo che sia paragonabile quello che è accaduto tra Spalletti e Totti o con Icardi e la gestione di Insigne. Mi auguro che Insigne rientri nel progetto di Spalletti, perché è maturato in modo importante e potrebbe far comodo alla squadra di Spalletti. Nazionale? Chissà che Insigne non possa diventare l’uomo in più per questa Nazionale, un punto di riferimento. Credo che l’obiettivo sia raggiungere la semifinale”.