Sabatini: “Il Napoli sarà costretto a fare una cessione dolorosa”

Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista di Mediaset ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Crc sugli orizzonti di mercato che aspettano il Napoli.

Le sue parole:

“Luciano Spalletti scelta coraggiosa ma vincente? Giravano tanti nomi, il tempo ci dirà se sarà stata la scelta giusta. Mercato? Ci sarà una cessione ‘dolorosa’, quella che è mancata nei giorni scorsi: mi riferisco a Kalidou Koulibaly o Fabian Ruiz. I soldi di tale ricavato verranno reinvestiti in qualche giocatore importante e funzionale indicato da Spalletti: ne sono sicuro”.

“Il Napoli non farà il mercato dell’Inter, che ha bisogno di vendere per sopravvivere. Il Napoli non deve fare utile a tutti i costi. Spalletti ha sempre avuto esperienza con capitani ‘ingombranti’ che erano all’ultimo anno di contratto. Se proprio Aurelio De Laurentiis deve fare una cosa obbligata, oltre ad una cessione, è chiarire la questione Insigne prima che sia troppo tardi. Pau Torres e Marcos Senesi farebbero al caso del Napoli? Io guarderei anche all’Italia U21: consiglierei ragazzi bravi come Matteo Lovato del Verona, che mi sembra un bel difensore, o Enrico Del Prato. Kostas Manolas? Il giocatore visto a Roma non si è ripetuto a Napoli. Speriamo che Luciano Spalletti se lo ritrovi tirato a nuovo”.