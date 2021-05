E’ finita la finale di Coppa Italia femminile fra Milan e Roma. Dopo non essere andate oltre lo 0-0 le due compagini si sono ritrovate ai rigori, i quali hanno segnato l’epilogo più felice per le ragazze giallorosse. Di fatto questo è il loro primo titolo della loro storia e per 3-1, con ben 2 rigori parati e 1 sbagliato, si sono portate a casa questo trofeo importantissimo. Per le avversarie meneghine lacrime e disperazione versate sul terreno del Mapei Stadium teatro della disfatta.