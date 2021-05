Iaquinta su Spalletti: “Fattore importante è la sua schiettezza”

Vincenzo Iaquinta è intervenuto ai microfoni del Mattino per parlare di Luciano Spalletti e dell’imminente avventura in azzurro: “Spalletti? Veramente un grande allenatore che sa gestire bene le grandi piazze. Attualmente è tra i migliori in circolazione, mi sono sempre piaciute le sue idee. Penso sia l’uomo giusto per risollevare il Napoli. Fattori importanti sono la sua schiettezza e le sue pretese. Può davvero dare tanto alla squadra e quindi aiutarla. Anche con me non si è mai risparmiato, sempre molto limpido e onesto”.