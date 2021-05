Carlo Alvino, giornalista, ha parlato così su twitter dell’imminente arrivo di Luciano Spalletti al Napoli: “Per Spalletti fin dal primo momento non c’è mai stato nessuno club all’infuori del Napoli, ha sempre messo gli azzurri in cima ai suoi desideri. Ha incentivato le “avances” di Adl dichiarandosi entusiasta per questa avventura. Chiederà di “aggiustare” la rosa senza rivoluzionarla”.