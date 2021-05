Marolda: “Spalletti? Bravo tatticamente, ha solo una pecca che deve evitare”

Ciccio Marolda, giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del possibile arrivo di Spalletti in azzurro: “Questa è la giusta chiusura del cerchio. A gennaio il suo nome venne fuori quando Gattuso fu messo in dubbio, e ora probabilmente si chiuderà con lui. Non giusto è stato parlare di Conceicao per poi non prenderlo. Spalletti è bravo tatticamente e ha molta voglia. Unica pecca è quella del litigio facile. Nell’esperienza a Napoli potrà contare fino a 10 e guardare il mare per calmarsi”.