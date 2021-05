Luca Toni, campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate nell’edizione odierna del ”Corriere Fiorentino” sull’arrivo di Gattuso alla Fiorentina:

”Rino è molto bravo a creare un gruppo compatto, può essere l’uomo giusto per far ritornare la Fiorentina in Europa. Ha un gran carattere ed è quello adatto per raggiungere gli obiettivi della società”.