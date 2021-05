Julio Velazquez, ex allenatore dell’Udinese attualmente al Maritimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli:

”De Paul ha una qualità pazzesca, può giocare ovunque. Il ruolo in cui lo vedo meglio è quello di trequartista, ma si tratta di un numero 10 puro quindi può giocare anche esterno. Per quanto riguarda Conceicao, vi posso dire che è un ottimo allenatore. Con lui non ho parlato del Napoli, ma sono sicuro che anche lì potrebbe fare molto bene”