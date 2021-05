Pedullà: “Allegri non avrebbe aspettato il Real. Su Conceiçao…”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8. Tema principale, è il futuro allenatore del Napoli

“Allegri probabilmente non avrebbe aspettato il Real Madrid, perché avrebbe finalmente sposato De Laurentiis. Il presidene del Napoli aveva interrotto il casting con gli altri allenatori per aspettare l’ex Juventus. Di Conceiçao ci sono notizie che vengono da una fonte portoghese di sabato sera, avevano detto che sarebbe diventato il nuovo allenatore del Napoli. A me risulta che Espirito Santo tornerà al Porto dopo aver lasciato il Wolverhampton, c’è il giro di valzer di Jorge Mendes che controlla di qua e di là. Questa è al momento la strada più percorribile”.