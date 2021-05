Gravina: “Ora tutti facciano la loro parte, ha ragione Dal Pino”

(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Ha detto bene Dal Pino: stiamo vivendo un momento difficile, molto complesso, per questo è giusto che tutti facciano la loro parte”: commenta così all’Ansa il Presidente della Figc Gabriele Gravina le parole del numero uno della Lega Serie A che ha rilanciato l’appello per l’apertura di un tavolo con l’Assocalciatori affinché si studino misure efficaci per il contenimento degli ingaggi.

“La Federazione si è fatta parte attiva di un processo di riforma complessivo che miri a mettere in sicurezza il sistema – continua Gravina – incentivando da una parte una politica dei costi più virtuosa, dall’altra sensibilizzando tutti i protagonisti del calcio, in primis calciatori e allenatori, verso un’auspicabile assunzione di responsabilità che tenga conto dell’emergenza economico-finanziaria che attanaglia i club. Su questi temi, il tavolo tecnico convocato lo scorso venerdì rappresenta la base di partenza per un dialogo produttivo”. (ANSA).