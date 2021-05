L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando molto spazio in prima pagina alla volata Champions tra Juventus, Napoli e Milan e al possibile addio di Cristiano Ronaldo. In evidenza anche lo speciale per Roberto Baggio, in occasione dell’uscita del film “Il Divin Codino”. Taglio a destra per Ranieri e il suo annuncio di addio alla Sampdoria. Grande spazio inoltre alla nuotatrice Quadarella che vince il titolo dei 1500 e alla Ferrari che in questo Gran Premio ritorna a Montecarlo.