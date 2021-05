L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla questione allenatori. Pirlo resta in caso di piazzamento in Champions, Conte avrà un incontro con Zhang. Su Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus, spunta il Sassuolo, mentre per Juric sembra essere finita la sua avventura al Verona. Gattuso sembra essere vicino all’addio, su di lui Agnelli e la Lazio. Spazio anche a Ranieri che ha annunciato il suo addio alla Samp in conferenza stampa.