PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Gigio, che affare (per Mino”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, apre dedicando grande spazio al futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere domani ha l’ultima gara con il Milan prima che scada il contratto. Lui vuole rimanere, ma c’è in ballo una maxi commissione da 20 milioni per l’agente Raiola. Spazio anche a Cristiano Ronaldo che vuole il quarto posto e quindi la Champions League. Tornano vive le voci sull’interesse del Manchester United. Spazio anche a Ranieri che ha annunciato in conferenza stampa di essere arrivato al capolinea con la Sampdoria.