Bologna, Mihajlovic: “Se batteremo la Juve sarà solo per noi stessi”

Sinisa Mihajlovic, che domani affronterà la Juventus con il suo Bologna, ha parlato in conferenza stampa dell’attesa sfida che potrebbe “mandare” Napoli e Milan in Champions League. Di seguito le parole del tecnico rossoblu:

“Domani giocheremo solo e soltanto per noi, se dovessimo vincere sarebbe esclusivamente una soddisfazione personale. Ci siamo salvati senza mai finire nella lotta per non retrocedere, concludere nella parte sinistra della classifica sarebbe un ottimo risultato per questa stagione. Ieri ho fatto un controllo in ospedale e lì mi sono addormentato. Ho sognato un rigore per la Juve con Dybala pronto a calciare sullo 0-0, quindi ho pensato che, se stava tirando Dybala, allora Ronaldo era uscito. Poi mi sono svegliato”.