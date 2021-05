Arrivano anche i complimenti della SSC Napoli per Lorenzo Sonego, autore di una vera e propria impresa agli Internazionali d’Italia dove ha battuto in rimonta 3-6, 6-4, 6-3 il russo Rublev, n°7 del mondo.

Il club partenopeo ha celebrato il tennista italiano con un tweet corredato da applausi per il giovane talento che affronterà in finale Novak Djokovic, campione in carica, vittorioso nell’altra semifinale contro il greco Tsitsipas.