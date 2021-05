Verso Fiorentina-Napoli, report dell’allenamento mattutino: palestra per Koulibaly e Lobotka

Il Napoli si prepara per la sfida di domenica contro la Fiorentina al Training Center di Castel Volturno, in vista della delicatissima sfida in ottica Champions. Continuano il lavoro in palestra per Koulibaly e Lobotka.

Di seguito il report dell’allenamento mattutino:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Artemio Franchi domani alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello e riscaldamento atletico.

Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e seduta tattica.

Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro in palestra. Palestra anche per Lobotka”.

fonte:sscnapoli.it