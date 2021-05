Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Genoa-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Se Il Genoa è già certo della salvezza aritmetica, d’altro canto l’Atalanta, avversario diretto del Napoli per la lotta Champions, spera di poter archiviare la pratica qualificazione al termine di questa giornata. Con una potenziale vittoria sui Liguri ed un eventuale passo falso della Juventus o del Napoli, gli orobici sarebbero aritmeticamente qualificati per la prossima Champions League. Tra le fila genoane Ballardini conferma il turnover, mentre Gasperini fa partire Miranchuk dal primo minuto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Marchetti; Radovanovic, Masiello, Onguéné; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca. All. Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata. All. Gasperini.