Da Firenze – Vlahovic ha il dente avvelenato per il 6-0 dell’andata

Secondo quanto riportato da Fiorentina.it, sito d’informazione sulla squadra di Firenze, il ricordo del 6-0 dell’andata è ancora vivo. Il portale riporta ciò che Vlahovic ricorda di quella partita: “quel 6-0 del Maradona, lui non l’ha affatto dimenticato. Fu, con Ribery, l’unico a non alzare mai bandiera bianca. Non c’è niente da chiedere alla stagione, ma regalare un’emozione alla propria gente per il serbo non ha prezzo. La Fiorentina, per altro, va in gol al Franchi da 7 gare di fila, miglior striscia positiva dal dicembre 2017 (una serie di 22 partite) e Dusan vuole continuare a contribuire”.